هذه هي الأسباب التي دفعت وفاء الموصللي للانسحاب من باب الحارة 10

على ما يبدو أن مسلسل "باب الحارة 10" هذا العام، لن يكون مثل الأجزاء السابقة، حيث أن عددًا كبيرًا من النجوم الذين لطالما تابعناهم خلال السنوات الماضية في المسلسل الشامي الشهير أعلنوا عن انسحابهم من العمل، مثل عباس النوري وميلاد يوسف والقائمة تطول.

وآخر الأشخاص الذين أعلنوا عن عدم رغبتهم بالمشاركة في الجزء الجديد، هي الفنانة وفاء الموصللي صاحبة شخصية "فريال"، حيث أكدت في إحدى المقابلات أنها عاتبة على المنتج محمد قبنض وقالت: "الكل يعرف أنّ هذا المشروع هو للمنتج والمخرج بسام الملا، وبالتالي هو أحق بالعمل".

وجاء قرارها بعدم المشاركة نتيجة التزامها أخلاقيًا مع المنتج بسام الملا صاحب المشروع بالأساس، حيث أنها وقعت معه عقدين للمشاركة في جزأين جديدين من العمل.

الجدير ذكره أن وفاء الموصللي ستطل على جمهورها في رمضان من خلال مشاركتها في مسلسل "مسافة أمان"، مع كوكبة من النجوم مثل: سلافة معمار، وكاريس بشار، وقيس شيخ نجيب، وعبد المنعم عمايري، ونادين تحسين بيك وغيرهم.

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