انتقادات لاذعة لسما المصري بعد تعاملها مع أزمة كورونا بسخرية "بلا كورونا بلا نيلة"!

برغم الظروف الصعبة التي يعيشها سكان العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المميت، ضربت الراقصة الاستعراضية سما المصري كل شيء في عرض الحائط وتعاملت مع الأمر باستهتار وسخرية مما عرضها ذلك لانتقادات لاذعة من الجمهور.

وفي التفاصيل، أثارت سما المصري الجدل حولها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أصبحت تشارك محتوى مليئ بالإيحاءات الجنسية إلى جانب صور وفيديوهات ترتدي فيها ملابس جريئة وكل ذلك من خلال حسابها على موقع إنستغرام.

وفي أحد المنشورات، ظهرت سما المصري وهي ترقص على السرير وتركت تعليقًا قالت فيه: " كله يعالج كورونا بالرقص البلدي..احلي وصفه جربوها هتدعولي".

وفي منشور آخر علقت على فيديو لها وهي ترقص أيضًا وقالت: " وكانت ليله رقص وعربده النهارده ع اللوبس لايف..بلا كرونا بلا نيلاااا....".

وكانت ردود الفعل غاضبة ومستنكرة لتصرفات سما المصري خاصة في ظل الأزمة العالمية التي يعيشها سكان العالم بسبب فيروس كورونا، وأشاروا إلى أنها تتعامل مع الأمر بسخرية واستهتار، فكتب أحدهم قائلًا: "العالم كورونا وأمراض ومشاكل وحروب وسما المصري بترقص!".

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