ريهام حجاج تثير التكهنات بحملها من محمد حلاوة بسبب هذه الصور

ريهام حجاج

تداول رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى عدداً من الصور للفنانة ريهام حجاج مع الفنانة نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي، وعدد من صديقاتها, وتظهر عليها علامات الحمل, وأكدوا أن ريهام حامل من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متمنيين لهما حياة سعيدة، حسب موقع الجمهورية.

وكان من المقرر أن تقيم ريهام حفل زفاف على محمد حلاوة خلال الفترة الماضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ويبدو أن الحمل سيمنعها من تنظيم الحفل.