ريهام سعيد تنصح محمود العسيلي بالتحلي بالأخلاق وتشتم متابعة لها عبر "إنستغرام

وجّهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، رسالة مليئة بالنصح لمواطنها المطرب محمود العسيلي، وذلك بعد تعرّضه لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له ظهر فيه وهو يُحرج أحد الحاضرين، طلب التصوير معه.

ولأن ريهام سعيد، تحرص على التفاعل مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرورها بأزمة صحية، شاركت صورة للفنان تامر حسني، وهو يلتقط الصور مع جمهوره، في إحدى حفلاته لتوجيه رسالة للعسيلي.

و‏قالت ريهام، في رسالتها: "يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ".

وانهالت عاصفة من الانتقادات على ريهام سعيد، في التعليقات بسبب نُصحها لزميلها بأمر ولكنها تأتي مثله، مؤكدين أنها دائمًا ما ترد على متابعيها بطريقة لا تليق وهو ما يعد تناقضًا في الأفعال، موضحين أن الأمر واحد وما فعله محمود العسيلي، تفعله ريهام أيضًا.

وأثارت إحدى المتابعات حفيظة ريهام سعيد، بسبب كثرة ظهور الأخيرة رغم الحديث عن مرضها، حيث علقت على الصورة قائلة: "هو إنتي خلاص فوقتي من تعبك ورجعتي بقى تتكلمي على خلق الله، ما تخليكي في حالك ‏يا ريهام وارحمي نفسك".

وجاء رد ريهام، عليها بالقول: "على فكرة حتى لو بموت هاخد حق الناس، عشان الراجل ده اتهزء قدام حفلة بحالها ‏لازم حقه يرجع له".‏

وشتمت ريهام سعيد، نفس المتابعة في تعليق آخر، فقالت: "وبعدين ما ترحميني أنا من رزالتك وقلة أدبك وما تعمليش فولو ليا".‏

وكان "العسيلي"، قد أثار حالة من الجدل مؤخرًا، بعد نشره صورًا مع إحدى الفتيات، طلب الجمهور منه أن يكشف هويتها، إلا أنه رفض وأكد أن الأمر لا يعني أحدًا.

وقال المطرب الشاب في تصريحات خاصة، إن حياته الشخصية "خط أحمر"، ولا يسمح لأحد أن يتخطاه، مؤكدًا أنه إذا أراد الإعلان عن شيء ما، سيقوم بذلك على الفور، ويرفض أن يجبره أحد على فعل أمر لا يرغب في القيام به.

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