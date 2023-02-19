ريهام عبدالغفور تكشف سبب رفضها تقديم دور فاتن حمامة

شبَّه الكثيرون الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور بالفنانة الراحلة فاتن حمامة، فكلتاهما تمتلكان ملامح ناعمة وتقاسيم وجه متشابة.

رفض ريهام عبدالغفور تسجيد دور فاتن حمامة

وحينما سئلت حول ما إذا كانت ستوافق على المشاركة بعمل سيرة ذاتية يتناول حياة فاتن حمامة على أن تجسد شخصيتها، أجابت بالرفض، وشددت على أن ذلك سيكون لشرف كبير لها، خاصة أنها قدمت دورها في مسلسل "العندليب"، الذي اشركت فيه كضيفة شرف.

وعن أسباب الرفض، لفتت عبدالغفور إلى أنها لا تمتلك موهبة التقليد، وأداء مثل هذه الشخصية يعتبر مجازفة كبيرة، لاسيما أن على الفنان إتقان الحركات وتعابير وجه الشخصية التي سيجسد دورها.

وقالت الفنانة خلال لقائها في برنامج "ذا انسايدر بالعربي": "لما تعملي حد معروف لازم يكون عندك موهبة التقليد، عشان تقلدي لغة الجسد الخاصة بالشخصية الحقيقية، والناس عرفتها وتحب تشوفها بالطريقة التي تعرفها عنها".

