ريهام عبد الغفور تبهر جمهورها في أحدث إطلالاتها

البوابة-خطفت النجمة ريهام عبد الغفور أنظار جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات القصيرة (انستغرام).

ريهام ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة حيث ارتدت فستانا رماديا كلاسيكيا، مع تسريحة شعر مموجه على كتفيها ومكياج هادىء ابرز ملامحها، و قد نالت صور الفنانة اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات و المديح.

و فنيا، يعرض للفنانة ريهام عبد الغفور المسلسل الذي أثار الكثير من الجدل (أزمة منتصف العمر) و الذي يسلط الصور على حياة فيروز، التي تعاني إحباطاً وتخبطاً في المشاعر وفراغاً في الحياة الزوجية نتيجة ارتباطها المبكر من رجل يكبرها في السن بسنوات عدة، قبل أن تلتقي بشخص تتطوّر علاقتها به لتصبح قصة حب ممنوعة،

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، رنا رئيس، هند عبد الحليم، عمر سعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، ومن إخراج كريم العدل، وتأليف أحمد عادل.