ريهام عبد الغفور تكشف عن تعرضها للتحرش الجنسي على يد رجل مسن

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن تعرضها للتحرش الجنسي في طفولتها على يد رجل مسن.

وخلال لقائها مع برنامج ABtalks مع أنس بوخش قالت ريهام عبد الغفور إنها تعرضت للتحرش الجنسي في طفولتها وهي بعمر 6 سنوات على يد رجل كبير في العمر في سن جدها وكان محل ثقة من عائلتها بالكامل.

وأضافت ريهام عبد الغفور إن هذه الواقعة أثرت عليها كثيرا وجعلتها لا تثق بأحد على علاقة بأطفالها كي لا تتكرر المأساة مشيرة إلى أنها لم تتحدث مع أحد عنها طوال 40 عاما إلى أن قررت التحدث مع زوجها عن تفاصيل تلك الواقعة.

و اعترفت ريهام عبد الغفور إنها شعرت بالشماتة لأول مرة عندما علمت بوفاة هذا الشخص.

و فنيا عرض مؤخرا لريهام عبد الغفور مسلسلين عبر منصة (شاهد VIP) هما: (وش وضهر) من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل.و مسلسل (منعطف خطر) تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، وشارك في بطولته باسل خياط، سلمى أبو ضيف، ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، و محمد علاء.