ريهام عبد الغفور تحتفل بعيد ميلاد والدها و ابنها معا

هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الفنان أشرف عبد الغفور ونجلها، بعيد ميلادهما ىالذي صادف يوم أمس. ونشرت ريهام صورة تجمعها بوالدها، وأخرى بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، وعلقت: (22 يونيو أهم يوم في حياتي، عيد ميلاد والدي الذي علمني الحب، يعلم الله كم أحب والدي، لذلك جعلني أنجب ابني الأول في نفس اليوم الذي ولد فيه والدي.. عيد ميلاد سعيد للأب المحب، وللابن الأكثر تعاطفا).

و فنيا تستعد ريهام للظهور بكثافة خلال الفترة المقبلة، اذ تنتظر عرض 4 مسلسلات جميعهم على احدى المنصات الرقمية. و من مسلسلات ريهام عبد الغفور المنتظرعرضها قريبًا نذكر (وش وضهر) و المكون من 10 حلقات تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في بطولته اياد نصار، اسلام إبراهيم، ثراء جبيل، وإخراج مريم أبو عوف.