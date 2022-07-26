ريهام عبد الغفور: تزوجت بعمر الـ12.. وأنا وابنائي صحاب

أطلَّت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور ضيفةً في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، الذي صدم من أعمار أبنائها، متسائلًا عن السن الذي تزوَّجت به، لأنها ما تزال تمتلك جمالًا شبابيًا.

وبطريقة ممازحة، أشارت ريهام عبد الغفور أنها تزوَّجت بعمر الـ12 مُلتفةً عن عمرها الحقيقي، فقد كشفت أن نجلها الأكبر "يوسف" يبلغ من العمر 21 عامًا، بينما الأصغر "فاروق" يبغ من العمر 10 سنوات.

وأوضحت الفنانة أن نجلها يوسف يدرس الإخراج والتصوير في كندا، فقد جاء شغفه بالمجال الفني مفاجئًا، لكن قبل أن تسمح له بالسفر خارجًا لدارسة التخصص، طلبت منه تصوير فيلم قصير، ورغم أنها عرضت عليه مساعدتها في التمثيل، إلَّا أنه رفض وطلب مشاركة زوجها، رغم عدم خبرته بالتمثيل.

ولفتت إلى أنها عرضت الفيلم على المخرجين تامر محسن وكاملة أبو زكي، الذين شجعاها على ابتعاثه خارجًا لإكمال دراسته.

وأشارت عبد الغفور أن علاقتها بابنائها قوية للغاية فهم كأصدقاء بسبب تقارب العمر بينهم، فقد أنجبتهما في فترة مبكرة من زواجها.

ريهام عبد الغفور برفقة نجلها يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

وكان نجل الممثلة المصرية "يوسف" قد خطف الأنظار أثناء تواجده برفقتها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دروته الثالثة والأربعين، حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب محتضنًا والدته من الخلف، إذ لم يظهرا كأم وولدها نظرًا لوسامته وأناقته وطوله الذي تخطى طولها.

وتألق الشاب الوسيم مُرتديًا بدلة مؤلفة من سترة وردية نسَّقها بقميص أبيض وبنطال أسود رسمي، وتزيَّن ببيونة سوداء.

