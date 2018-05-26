ريهام عبد الغفور تعليقًا على حلقتها قبل عرضها: الأحداث مفبركة في رامز تحت الصفر

ريهام عبد الغفور

صرحت الفنانة ريهام عبد الغفور بأنها كانت على علم بمقلبها في "رامز تحت الصفر" للفنان رامز جلال، لتكشف تفاصيل ما وقع بالضبط على الرغم أن حلقتها لم تذاع بعد على الشاشة.

وقالت ريهام عبد الغفور عن مقلب "رامز تحت الصفر"، أن الكابتن مجدي عبد الغني اتصل بها وأخبرها إنه يصور برنامج ترفيهي "أشبه بالمقالب".

وأضافت ريهام عبد الغفور إنها عندما شاهدت وجه المدرب كوبر شعرت بأن الأمر غير حقيقي، ولكنها "مشت البرنامج" واستكملت تصويره.

ومع كل حلقة تعرض من برنامج "رامز تحت الصفر" يبدأ المشاهدون في فحص الحلقة للتأكد من فبركتها أو صدقها، إلا أن البعض يشكك في المصداقية بشكل عام نظراً لأن القناع الذي يرتديه رامز جلال للتنكر في هيئة كوبر يبدو غير حقيقي ولا يشبهه ابدا فكيف يصدقه النجوم من الأساس.

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