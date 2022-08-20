ريهام عبد الغفور تفيض رقة في أحدث جلسة تصوير

نشرت النجمة ريهام عبد الغفور صورا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها لصالح مجلة (سيدتي).





وظهرت ريهام عبد الغفور في جلسة التصوير وهي ترتدي العديد من الإطلالات بيضاء اللون بتنسيقات مختلفة، فتارة بفستان أبيض على شاطيء البحر، وأخر ببنطلون صيفي مقطع، وظهرت بشعر مختلف باكسسوار ذهبي ولون أصفر مع الأسود، وأخيرا بتنورة وبلوزة أنيقتين.

يذكر أنه يعرض حاليا لريهام عبد الغفور مسلسلين عبر منصة (شاهد VIP) هما (وش وضهر) من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار،إسلام جمال ، شريف دسوقي، ميمي جمال ومحمود قابيل . ومسلسل (منعطف خطر) تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ويشارك في بطولته باسل خياط، سلمى أبو ضيف، ، و باسم سمرة.