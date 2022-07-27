ريهام عبد الغفور ترد على اتهامها بالكذب.. "كنت بهزر"

تعرَّضت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور للانتقاد والتكذيب، بعدما صرَّحت أنها تزوَّجت بعمر الـ12 خلال لقاء لها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، رغم أن طريقتها بدت كسخرية لا أكثر.

وردَّت ريهام عبد الغفور على اتهامات تكذيبها، وشاركت منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، كتبت فيه: ”كنت بهزر.. والله العظيم كنت بهزر.. مش معقول بجد!! عمالة بتشتم من الصبح إني كذابة“.





خلال اللقاء، أبدى عمرو أديب صدمته من معرفة أعمار أبنائها، متسائلًا عن السن الذي تزوَّجت به، لأنها ما تزال تمتلك جمالًا شبابيًا، وبطريقة ممازحة، أشارت ريهام أنها تزوَّجت بعمر الـ12 مُلتفةً عن عمرها الحقيقي، فقد كشفت أن نجلها الأكبر "يوسف" يبلغ من العمر 21 عامًا، بينما الأصغر "فاروق" يبغ من العمر 10 سنوات.

وأوضحت الفنانة أن نجلها يوسف يدرس الإخراج والتصوير في كندا، فقد جاء شغفه بالمجال الفني مفاجئًا، لكن قبل أن تسمح له بالسفر خارجًا لدارسة التخصص، طلبت منه تصوير فيلم قصير، ورغم أنها عرضت عليه مساعدتها في التمثيل، إلَّا أنه رفض وطلب مشاركة زوجها، رغم عدم خبرته بالتمثيل.

ولفتت إلى أنها عرضت الفيلم على المخرجين تامر محسن وكاملة أبو زكي، الذين شجعاها على ابتعاثه خارجًا لإكمال دراسته.

وأشارت عبد الغفور أن علاقتها بابنائها قوية للغاية فهم كأصدقاء بسبب تقارب العمر بينهم، فقد أنجبتهما في فترة مبكرة من زواجها.