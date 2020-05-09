ريهام عبد الغفور ضيفة رامز جلال والسبب الإنتقام!

ضيفة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي" كانت الممثلة المصرية "ريهام عبد الغفور" والتي سبق وكانت ضحية لـ برامج رامز خلال السنوات الماضية.

رامز كشف أن سبب استضافته لـ ريهام هو الرغبة في الإنتقام لأن رد فعلها في برنامجه السابق لم تعجبه.

الحلقة بدأت كالعادة على أساس أنه برنامج حواري مع المذيعة أروى، ليدخل بعدها رامز على الأستديو ويبدأ بمقالبه.

الجمهور بدوره وصف رد فعل ريهام بـ "الكيوت" على الرغم من شتمها لرامز بسبب الموقف الذي وضعها فيه.

اللقطة الأطرف كانت سقوطها في الفخ الأخير والذي هو عبارة عن بركة المياه، وكانت ردة فعل ريهام هادئة لأنها استنفدت طاقتها على الكرسي.

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