طارق حماد ينهال بالضرب على رامز جلال..فيديو!

اللاعب المصري "طارق حماد" كان ضيف حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه رامز جلال.

رد فعل اللاعب المصري أثناء جلوسه على الكرسي كانت نوعاً ما هادئه، وإستمر الأمر كذلك حتى المقلب الأخير.

إذ بعد أن يتم فك وثاق الضيف، الرد الطبيعي أن يتجه نحو رامز للإنتقام وبذلك يقع في الفخ الأخير وهو بركة المياه وهو ما حدث فعلاً مع طارق إلا أن الأمر جعله يفقد أعصابه ويخرج من بركة المياه التي وقع فيها ويجر رامز وأحد أفراد طاقم العمل معه في بركة المياه بطريقة عنيفة نوعاً ما.

بعد أن أخذ طارق انتقامه عادت الأمور لمجراها الطبيعي وعانق كل منهما الأخر ووجه رسالة للجمهور ليشاهدوا البرنامج الذي يعرض في الموسم الرمضاني.

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