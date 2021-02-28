زارا البلوشي تتألق بحفل زفافها وتتصدر الحديث.. شاهدوا إطلالتها!

دخلت الفنانة السعودية من أصل باكستاني زارا البلوشي القفص الذهبي بحفل اقتصر على وجود الأهل والمقربين بسبب جائحة كورونا.

وتمكنت زارا من تصدر الحديث بعد تداول صُور زفافها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت تعليقات الجمهور كالتالي: "ياعمري الله يوفقها ويسعدها وتكون زواجة الدهر الله يعوضها عن كل اللي فات".

وتابع آخر"ما شاء الله الف مبروووك وجميله كل التفاصيل"، وأضاف آخر "جميله ماشاءالله كأنها اميرات اوروبا ليلة زفافهن".

يذكر أن إعلان زواج زارا كان غريباً نوعاً ما والذي جاء عن طريق مشاركة أحد الحسابات تغريدة جاء فيها "ألف ألف مبروك لك أختي زارا الله يوفقك ويتمملك على خير"!.

لترد عليه الممثلة بـ "الله يبارك فيك"، واضاف المصدر وقتها أنه علم بالخبر من خلال حساب شقيقتها عبر تطبيق سناب شات.

مبروك للنصراويه زارا البلوشي @zara_albaloshi بمناسبة عقد قرانها 💛 pic.twitter.com/6eWFY9C8gC — زيدان نجد #بديل (@Zizouhere) February 19, 2021

وقتها تم تداول صُور لـ زارا من التحضيرات وكانت قد أرفقت بعض الصُور بتعليقات جاء فيها "اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت". وأعلنت عن قرب زفافها وقتها بمقولة "من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية. قريباً.. توفيقك يارب".

يذكر أن زارا البلوشي كانت متزوجة سابقاً من المخرج السعودي سمير عارف قبل 7 سنوات بالتحديد، وانتهى هذا الزواج بالطلاق عام 2019 مع التأكيد أن علاقتها بسمير جيدة ولا وجود للخلافات ولا مانع لديها من المشاركة معه في أي عمل فني.

وبحسب بعض المواقع الإخبارية أن سبب الطلاق كان مشاركة الممثلة لصورة الرخصة الدولية عبر حسابها في سناب شات، وأظهرت الصُورة معلومات خاصة من حيث الاسم بالكامل والجنسية وهو ما حاول الزوجان إخفاءه خلال زواجهما الذي امتد لـ 5 سنوات، فكان عقاب البلوشي بالطلاق.

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