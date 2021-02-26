مشاري البلام مات بسبب خطأ طبي وليس بسبب فيروس كورونا...والد الراحل يكشف الأمر!

ما يزال الوسط الفني يعيش صدمة كبيرة بعد رحيل الممثل الكويتي مشاري البلام عن عمر يناهز الـ 48 عاماً.

الخبر الذي نزل كالصاعقة على أهل ومحبي الراحل دفع الجمهور لتداول التعازي عبر منصات التواصل الإجتماعي وخاصةً تويتر، واحتل اسم الراحل الترند لمدة يومين متتاليين ضمن تفاعل كبير من المحبين.

صباح اليوم الجمعة وهو اليوم الأول للدفن، تداولت الصفحات الفنية فيديو لوالد الراحل يشكر فيه كل من قدم التعازي بوفاة مشاري، وكانت الصدمة هي مشاركة الوالد تفاصيل خاصة عن حالة الراحل أثناء مكوثه في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

والد الراحل أطلق تصريحات خطيرة يفيد فيها أن سبب وفاة إبنه ليس فيروس كورونا بل خطأ طبي تعرض له. في البداية علق الوالد "ابني أخذ اللقاح بس لما أخذوا كان مصاب بالفيروس..والأطباء ما حطوا تحت الفحص ليتأكدوا قبل اللقاح".. وتابع "عندما دخل المستشفى إبرة الكرتزون هي أنهت حياته تماماً"!!

التصريحات أثارت قلق الجمهور وطالبوا بالتحقيق في الموضوع بشكل أكبر، وابدى الأغلب خوفهم مما يصيب العالم سواء من ناحية فيروس كورونا أو حتى موضوع الثقة باللقاح.

في نفس السياق، تم تداول فيديو للراحل بعد أخذ اللقاح وكان التعب واضحاً على وجهه وعلق وقتها بطريقة ساخرة "أخذت اللقاح واحنا ضحايا الصفوف الأمامية"!

كما شارك البعض فيديو له من مقابلة حديثة أبدته وهو خائف على نفسه من فيروس كورونا الذي حصد أرواح الملايين عبر العالم، وظهر إلى جانبه بالفيديو الممثلة المعروفة بـ ملاك الكويتية.

نبذة عن مشاري البلام

مشاري صالح محسن البلام ولد في 12 ديسمبر 1972. أدى خلال مسيرته المهنية العديد من الأدوار المركبة، مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن. حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من «كلية الدراسات التجارية» في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحًا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارًا أكبر. أما عن حياته العائلية فهو مُتزوج ولديه خمسة أبناء هم "صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة"، وهو ابن عم الممثل حسن البلام.

للمزيد من قسم الترفيه:

طلاق محمد رمضان من زوجته نسرين أبو النجا.. هذا هو الدليل!

ليليا الأطرش تتعرض لهجوم بسبب جرأة ملابسها ورقصها على البحر..والجمهور "يا باطل"!

زهرة عرفات تصدم الجمهور بأحدت ظهور لها..لم يتعرف عليها أحد!