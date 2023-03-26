زارا البلوشي تتعرض للهجوم بسبب شكلها الجديد.. وهكذا ردَّت؟

خرجت الممثلة العمانية زارا البلوشي عن صمتها بعد تعرضها للهجوم والانتقاد، نتيجة انتشار مقطع فيديو لها عقب خضوعها لعملية تجميل في وجهها.

زارا البلوشي ترد على انتقادات شكلها

في الفيديو، أعربت البلوشي عن استيائها مما انتشر حول شكلها الجديد، والانتقادات التي تعرضت لها رغم أن النتيجة النهائية لم تظهر بعد، لافتةً إلى أن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي أفزعتها هي وعائلتها ممن اتصلوا عليها للاطمئنان على صحتها ومعرفة الخطب الذي جرى لوجهها، لاسيما أنها تواجدت بمفردها أثناء خضوعها للتجميل.

ولفتت زارا البلوشي إلى أنها رفضت في بادئ الأمر التصوير، إلَّا أنها رضخت في النهائية لرغبة دكتور التجميل التي أشرفت على حالتها، وشددت أن زاوية التصوير وانتفاخ وجهها بعد العملية كان سبب ظهورها بذلك المظهر.

⚠️بعد آخر عملية تجميل أجرتها والتي أثارت الجدل والقلق أيضًا لزارا بسبب كثرة الرسائل التي وصلتها والتساؤلات.. #زارا_البلوشي ترد وتوضح "الصورة التي تم التقاطها كانت بعد العملية مباشرة، ومن زاوية خاطئة تظهر الوجه بشكل غريب”. pic.twitter.com/cNwO42Jgd9 — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 26, 2023

زارا البلوشي تخضع لعملية تجميل

وكانت البلوشي قد أثارت الجدل بين متابعيها بظهورها الأخير، الذي بدت فيه بشكل مختلف، ففي الفيديو المنتشر تتغزل الدكتورة بجمالها قبل وبعد عملية التجميل، لافتةً إلى أنها أزدادت جاذبية بسحبة العيون الجديدة التي أجريت لها.

وتكهن المتابعون أن البلوشي خضعت لعملية تجميل لأنفها، وتكبير لشفاهها، ونفخ لخدودها، بالإضافة إلى شد لوجنتيها.

وقارنوا بين شكلها سابقًا والحالي، لافتين إلى أنها لم تكن بحاجة لتجميل منذ الأساس، فعلَّقت إحداهن: "هي كانت حلوه وصارت خايسه مشكله الي م يثق بنفسه".

وأضافت أخرى متسائلة: "ياربي نفسي اعرف كيف يقدرو يسلمو انفسهم لمشرط الطبيب وهما مايشكو من اي مرض انا عملية الزايدة بغيت اموت من الخوف".

وعلَّقت أخرى: "عمليات تشويه وليست تجميل زارا ماكانت تحتاج تشد وجهها وتقص خشمها الله لايبلانا صدق اهل العقول في رااااااحه".