زهرة عرفات تصدم الجمهور بأحدت ظهور لها..لم يتعرف عليها أحد!

تداولت الصفحات الفنية صُورة جديدة للممثلة البحرينية زهرة عرفات من مسلسل "يجيب الله المطر" والذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني 2021.

وظهرت زهرة في الصُورة بشكل مختلف لم يتعرف عليها أحد وكأنها شخص آخر، وتراوحت التعليقات ما بين التجميل أو أنه مكياج خاص للدور الكوميدي الذي ستؤديه في العمل.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل تم تداول صُورة قديمة لها من مرحلة المراهقة عرضتها لسخرية كبيرة من الجمهور ضمت تعليقات مليئة بالتنمر، إلا أن الممثلة البحرينية لم تلتزم الصمت وشاركت الصُورة عبر حسابها في تويتر وارفقتها تعليق جاء فيه:

"في ناس مفكريني اتفشل من صورتي ترى انا اللي نشرتها من البداية وماعندي اَي مشكلة مع اَي مرحلة من مراحل حياتي وأحب اشوف صوري القديمة وانشرها واحبني وعندي اللي يحبوني ..حبوا نفسكم ولا تخلون احد عنده خواء داخلي يخليكم تشكون ولو لحظة بنفسكم ومدى حبكم وقبولكم لنفسكم".

في ناس مفكريني اتفشل من صورتي 🙈ترى انا اللي نشرتها من البداية 😬 وماعندي اَي مشكلة مع اَي مرحلة من مراحل حياتي وأحب اشوف صوري القديمة وانشرها🥰 واحبني وعندي اللي يحبوني .. حبوا نفسكم ولا تخلون احد عنده خواء داخلي يخليكم تشكون ولو لحظة بنفسكم ومدى حبكم وقبولكم لنفسكم💙💙 pic.twitter.com/L0VP5435Ug — زهرة عرفات (@zahraarafattt) February 24, 2021

يذكر أن خلاف نشب من مدة بين الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وزميلتها زهرة بعد تشكيك الأخيرة بمصدر ثروة المشاهير من الخليج تعليق جاء فيه "الإعلانات والمسلسلات لا تكفي لكي تعيش حياة الرفاهية والثراء الفاحش من شراء اليخت والشالية والإكسسوارات الغالية وغيرها وإنما تساعد على العيش بشكل طبيعي وإغلاق مصاريفك لا أكثر"... وأضافت بتغريدة "اذا قدرت تضحك على الناس وتظللهم!! بمعلومات يمكن يجعلونها لعدم خبرتهم بالكار !! فانت ضّحكت اهل الكار عليك..كلنا عيال قرية وكلٍ يعرف خيه "

اذا قدرت تضحك على الناس وتظللهم!! بمعلومات يمكن يجعلونها لعدم خبرتهم بالكار !! فانت ضّحكت اهل الكار عليك 🤪

"كلنا عيال قرية وكلٍ يعرف خيه "

وجب ... ريت 🤪 — زهرة عرفات (@zahraarafattt) August 8, 2020

واستفزت تصريحات زهرة عدد من مشاهير الخليج وعلى رأسهم الممثلة إلهام الفضالة التي ردت عن طريق فيديو يوضح حجم ثروتها من خلال المسلسلات التي تعاقدت عليها والأجور التي تقاضتها عن تلك الأدوار وأضافت تعليق "أتذكر لما اشتغلتي مع نجومنا الشباب وبنص التصوير عرفتي أجرهم دبل أجرك وقلبتي المكتب ليش أخذوا أكثر منك"..وتابعت "رح أبط عينك بالأدلة".

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