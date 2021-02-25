إلهام علي تطل على الجمهور لأول مرة برفقة زوجها.. تعرفوا عليه!

تطل الممثلة السعودية إلهام علي لأول مرة منذ انتشار خبر زواجها على الجمهور برفقة زوجها خالد صقر خلال احتفال توثيق حسابها في تطبيق سناب شات.

وأعد فريق العمل حفلة مفاجئة لـ إلهام وزوجها اللذان دخلا غرفة العمل من دون أن يكون عندهما خبر بهذا التنظيم وبدت الفرحة على وجه الممثلة خاصةً بوجود زوجها إلى جانبها.

وتم تداول الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن تعليقات كان أبرزها "لابقين لبعض".

يذكر أن إلهام كانت قد كشفت عن هوية خالد منذ عدة أشهر من دون إعطاء الإسم بالكامل وأكدت وقتها أنه من الوسط الفني ويعمل كممثل وهو من الرياض، أما عن سبب إخفاء علاقتهما أنها لا تريد أن تركز الصحافة على حياتها الخاصة على الرغم من أن زوجها لا مشكلة عنده في ذلك.

وكان الشاب السعودي ريان جيلر بالمرصاد للممثلة وكشف عن صورة خطيب الممثلة وأرفقها بتعليق "مبروك وعشرة دايمة".

خطيب إلهام "خالد صقر" من مواليد 1990، أي انه أصغر منها بـ 5 سنوات وكان بدأ العمل الفني في عام 2011 بأدوار في الدراما السعودية، ثم انتقل للأفلام القصيرة ومنها "الشقة 6" و"كمان"، "الفلم الكذبي" وحاز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان الشباب للأفلام عن فيلم "عطوى".

أما عن إلهام فقد بدأت مسيرتها الفنية عام 2012، وشاركت في العديد من الأعمال الخليجية ولها في رمضان الحالي عملان، هما مسلسل "أم هارون" مع الفنانة الكويتية حياة الفهد ومخرج 7 مع الفنان السعودي ناصر القصبي والذي دارت قصته حول موظف حكومي من الطبقة المتوسطة يدعى "دوخي"، حيث سيقع في مأزق يجبره الزواج سرًا من مديرته في الشركة "لولو"، مما سيوقعه في إشكاليات مضحكة لا حدود لها.

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