إصابة بطلة مسلسل التفاح الحرام بفيروس كورونا.. هل سيتم تأجيل الحلقات القادمة؟

تداولت الصحافة التركية أخبار مفادها أن ايدا ايجه نجمة مسلسل التفاح الحرام قد أُصيبت بفيروس كورونا وبناءً على ذلك تحجر نفسها حالياً في منزلها.

ولم يتوقف هنا، بل تم إعلان أن 3 أشخاص آخرين من طاقم العمل قد أُصيبوا بالفيروس أيضاً وهو ما قد يوقع أسرة العمل في ورطة خاصةً أن التصوير ما زال مستمراً، إذ أنه من المتوقع أن يتم تجاهل دور أيدا في الحلقتين القادمتين أو يتم إيقاف عرض الحلقات بالكامل خاصةً أنها البطلة الرئيسية في العمل ضمن الكاست النسائي.

من جهة أخرى، كان هناك خبر سعيد لعشاق العمل بعد أن تم تأكيد عن وجود جزء جديد والذي سيكون الخامس، ومن المتوقع أن يكون ختام الحلقات القادمة من الجزء الحالي بمشهد درامي بعد تأكيد أن إحدى الشخصيات سينتهي دورها بطريقة مميتة.

أما عن أحداث الحلقة السابقة فقد شهدت صدمة قوية بعد أن تزوجت شاهقة من علي تحسين بيك بالإجبار والتهديد بسبب فيديو الوفاة، وكانت الصدمة الثانية التقاط أحدهم صُورة تثبت خيانة زوج يلديز مع جانسو والتي هي ابنة زوجة والده.

يذكر أن هيئة الرقابة كانت قد فرضت غرامة مالية على المسلسل بسبب نهاية إحدى الحلقات بعد شكاوى الجماهير على المشهد بادعاء أنه مخل للقيم والعلاقات العائلية وتظهر هذه النوعية من العلاقات كأنها طبيعية.

قصة التفاح الحرام

تدور أحداث مسلسل التفاحة الممنوعة في مدينة إسطنبول ويجسد المسلسل قصة الأختين زينب ويلديز الذين يقطنا معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهم حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل زينب مع اليهان ذلك الشاب الغني الذي يرأس مجموعة شركات كبرى، ويقع اليهان في حب زينب وتنشأ بينهم علاقة حب قوية مفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.

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