بدر خلف يوجه رساله لـ الأمير محمد بن سلمان ويتغزل بـ عبد المجيد عبد الله!

أجرى الأمير السعودي محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.

وبادر المشاهير مع تداول الخبر، ورواد السوشال ميديا لتمني الشفاء العاجل للأميرة السعودي ومن بينهم الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الذي شارك تغريدة جاء فيها:"سلامتك ياشمس الارض وقمرها"!.

إلا أن ما خطف الأضواء كان تعليق بدر خلف على تغريدة عبد المجيد والذي جاء فيها "حبيبي بابا محمد مايشوف شر جعله في عدوينه...مجودي كيكه انته وربي تعرف السنع والمواجيب".

تعليق بدر تم تداوله بشكل كبير ضمن تعليقات ساخرة وكوميدية على الموضوع كان من بينها "يارب متتت ضحك ع تعليقك ..مجودي اجل"..وتابع آخر "خييير ي الحبيب بابا وانت بكبرك ذا"

ويعتبر بدر من الشخصيات المثيرة للجدل بشكل كبير، وكان من بين آخر تصرفاته مشاركة منشور عبر تويتر لجهاز فحص الحمل والذي ظهر عليه إشارتين ويعني أن الحمل موجود، ثم بدأ بمشاركة تغريدة جاء فيها "قاعده اتوحم على عريكه ودولمه واقاشي".. وفي تغريدة أخرى "يما في شي قاعد يرفسني فبطني..بسم الله"..

وسخر الجمهور بدوره من بدر واعتبر الأمر مجرد مزحة محاولة منه لإثارة الجدل كما يفعل دائماً، إذ أنه حتى المحتوى الذي يشاركه خارج عن المألوف ومثير للجدل ومن بينها فيديوهات راقصة، ومنهم من علق بأنها المرة الثانية إذ كان سبق وشارك صورة له عام 2019 ببطن منفوخ مع تعليق أنه حامل.

يذكر أن بدر كان يطل عبر التلفاز سابقاً كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.

بدر اكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم العناية بالبشرة كما أنه يقدم منتجات عبر أحد التطبيقات ويقوم بتجربتها شخصياً ومشاركة النتائج مع الجمهور. أما عن حياته الخاصة، فهو متزوج من فتاة أجنبية وله منها ابنة ولم يشارك أي صور لهما سابقاً.

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