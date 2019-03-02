زواج الفنان الكويتي حسن البلام للمرة الرابعة وسط فرحة ومباركات من زملائه (صور)

زواج الفنان الكويتي حسن البلام

أعلن الفنان الكويتي حسن البلام عن زواجه للمرة الرابعة مع بداية شهر مارس 2019، وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين والفنانين وبحضور أفراد أسرته، ولم يكشف في أي من الصور التي تم مشاركتها على مواقع التواصل عن هوية العروس.

وهنأ نجوم الفن في الخليج زميلهم البلام بهذه المناسبة السعيدة، من خلال نشر صوره وهو يعقد قرانه عبر حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا، ومن بينهم الفنان حبيب غلوم الذي كتب عبر إنستغرام وقال: "نبارك للصديق العزيز الفنان حسن البلام عقد القران ونتمنى لهما الخير والسعادة وراحة البال يارب العرش العظيم".

فيما حرص أيضًا الفنان داوود حسين على تهنئة البلام قائلًا: "حبيبي بو علي..حسن البلام..الله يسعدك ويهنيك..مع تمنياتي أن اشيل ولد اخوي البلام الصغير السنة القادمة..الف مبروك يا خوي وبالرفاء والبنين".

ولم يتأخر الفنان طارق العلي عن ارسال المباركات والتهاني لزميله، فكتب عبر تويتر وقال: "مبروك لأخوي الفنان حسن البلام على عقد قرانه على كريمة أحدى الأسر الكريمة والله يوفقه بزواجه ويرزقه الذرية الصالحة".