كورونا يجتاح برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2020، تأجيل أم إلغاء؟

في مثل هذه الأوقات من العام، تبدأ التحضيرات للأعمال الفنية والبرامج الترفيهية التي ستعرض في شهر رمضان على المحطات الفضائية، ومن بين هؤلاء بالتأكيد الفنان رامز جلال وبرنامج المقالب الخاص به، إلّا أن هذا العام جاء مختلفًا عن السابق والسبب فيروس كورونا الذي بات وباءً عالميًا يهدد البشر.

وفي التفاصيل، كشفت تقارير صحفية أن فيروس كورونا أثر على مخطط رامز جلال فيما يخص برنامج المقالب لرمضان 2020، حيث أنه اضطر لتصوير البرنامج في دبي، وذلك بعدما كان مقررًا أن يتم التصوير في الفلبين.

وفي ذات السياق، كان رامز جلال قد انتهى من تصوير حلقات البرنامج الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، وسيتم عرض البرومو الإعلاني الخاص بالبرنامج بعد منتصف شهر نيسان القادم على القنوات التي ستعرضه مثل إم بي سي وإم بي سي مصر.

ويشهد برنامج رامز جلال الجديد للمقالب، استضافة عدد كبير من المشاهير من نجوم الفن والكرة، منهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، وثنائي "القلعة الحمراء"، الحارس الدولي محمد الشناوي والتونسي علي معلول، بحسب موقع "سوبر كورة".

الجدير ذكره أن الجمهور بدأ بطرح التساؤلات والتخمينات حول مصير العديد من الأعمال الفنية والبرامج الأخرى، خاصة وأن العديد من الدول الآن تشهد حظرًا للتجول لمواجهة فيروس كورونا المنتشر عالميًا، فهل سيتم تأجيل العمل مؤقتًا أم أنه لن يكون هناك الكثير من الأعمال الفنية في شهر رمضان لعام 2020؟

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