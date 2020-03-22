من الحجر المنزلي.. نسرين طافش تشارك متابعيها كيف تقضي وقتها هذه الأيام (صور)

قررت الفنانة السورية نسرين طافش أن تشارك جمهورها جدول نشاطاتها خلال الفترة الحالية والتي يقضي فيها الجميع وقته في المنزل كنوع من الحجر الذاتي تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا، وقدمت لمتابعيها أيضًا عدد من النصائح للاستفادة من الوقت بشكل إيجابي.

وتأكيدًا لدور نجوم الفن في نشر التوعية بين أفراد المجتمع، حرصت نسرين طافش على التواصل مع الجمهور من خلال حسابها على إنستغرام، لتقدم نصائحها للجمهور من أجل الاستفادة من الحجر الصحي وقضاء وقتع ممتع، حيث اقترحت طافش على جمهورها هذه الأمور في تعليقها على صورتها:

"قراءة كتاب بيدفي القلب، متابعة أفلام ملهمة او مضحكة، رياضة منزلية في الاف الفيديوهات باليوتيوب، يوجا بيلاتس او زومبا، طبخ، اي لعبة ممتعة بتناسبك، رسم/ رقص، ممكن يكون هاد انسب وقت لتعمل خلوة.. او صوم للرحمن (صوم عن الكلام)، تأمل، ملاحظة: الحيوانات الاليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا .. خليكون بالبيت كرمال الي بتحبوهون يضلو بامان .. و ما تطلعو الا للضرورة .. تضلو بخير يا رب".

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش تتواجد حاليا في مصر، وعُرض لها مؤخرا مسلسل “ختم النمر” والذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، تامر شلتوت وآخرون وهو من كتابة محمد عبدالعاطي.

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