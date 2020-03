من الحجر المنزلي.. نسرين طافش تشارك متابعيها كيف تقضي وقتها هذه الأيام (صور)

الم يحن الوقت لتبطئ تشويش اقاع حياتك و ضبط ايقاعك الخاص بأن تعود الى نفسك قليلا : استمتع في بيتك سواء كنت مع عائلتك او لوحدك .. اليكم افكار ممتعة في البيت 💃🏻💫👌🏻🌷🎉📚 : قراءة كتاب بيدفي القلب متابعة افلام ملهمة او مضحكة رياضة منزلية في الاف الفيديوهات باليوتيوب يوجا بيلاتس او زومبا طبخ اي لعبة ممتعة بتناسبك رسم رقص ممكن يكون هاد انسب وقت لتعمل خلوة .. او صوم للرحمن (صوم عن الكلام ) تأمل ملاحظة : الحيوانات الاليفة قطط او كلاب ما بيعدو بالكورونا .. خليكون بالبيت كرمال الي بتحبوهون يضلو بامان .. و ما تطلعو الا للضرورة .. تضلو بخير يا رب 🙏🏻💫🌷 Shot by : @ahmedraafat4 hair style @maherderke #خليك_بالبيت #خليك_فدارك

