هند البحرينية تكشف للمرة الأولى عن تفاصيل إصابتها بكورونا مع مايا دياب..شاهدوا ماذا قالت

حلت الفنانة هند البحرينية ضيفة في برنامج مايا دياب يوم الجمعة، وأطلت من خلال حسابها على موقع إنستغرام عن طريق استخدام خاصية البث المباشر، وذلك بهدف الحديث بشكل مفصّل عن حالتها وعن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا.

وتتواجد حاليًا الفنانة هند في أحد الأماكن المخصصة للحجر الصحي في البحرين، وعن تفاصيل إصابتها، كشفت هند البحرينية أنها أصيبت بالصدمة عندما علمت أنها مصابة بفيروس كورونا، حيث بدأت الأعراض كارتفاع الحرارة بالظهور عليها بعد عودتها من باريس للبحرين، ولكنها كانت تظن أن الموضوع مجرد تعب من السفر، ولكن بعد الفحص تأكد أنها مصابة.

وتابعت: "خضعت لاجراء الفحص في المطار وظهرت النتيجة ايجابية وأخبروني أن العوارض التي أعاني منها لا أثر لها وتمرّ مرور الكرام، وهي تكون صعبة على من هم بعمر الستين عاماً وما فوق".

وأضافت: " مجبورة أن أبقى في الحجر الصحي ونسبة الشفاء بحالتي أسرع من غيرها، كونه لا أعراض والمفروض بعد مضي 5 أيام أن أخضع لفحص جديد، وفي حال كانت النتيجة سلبية يمكنني العودة إلى المنزل وأحجر نفسي 14 يوما في المنزل، أما في حال كانت ايجابية يقومون بأخذ عينة أخرى بعد 48 ساعة لتنتهي حالتي وتعود إلى حالتها الطبيعية".

وأعلنت هند البحرينية عن النتيجة التي تلقتها بشأن الفحص الذي خضعت له مساء أمس، مؤكدة أن النتيجة التي تلقتها كانت "سلبية" لكنها تنتظر نتيجة الفحص الذي خضعت له صباح اليوم، فإن جاءت سلبية أيضا فبإمكانها مغادرة الحجر الصحي إلى العزل المنزلي.

وبالتأكيد لم تنسى أن توجه رسالة وتوعوية للجمهور، حيث قالت: " لا داع للخوف ويعزلوننا كي لا ننقل المرض لمن هم في عمر أكبر ولمن نحبهم".

وتابعت "الارشادات هي فقط لحماية الناس التي ممكن أن يضرها الفيروس، ونحن أقوى من كورونا ولنعمل على تخفيف خروجنا من المنزل..خليك بالبيت لأنها الطريقة الوحيدة لقتل الكورونا".

والجدير ذكره أن من ضمن التفاصيل التي ذكرتها هند البحرينية، هو تعرضها في وقت سابق لفيروس إنفلوانزا الخنازير الذي انتشر في وقت من الأوقات مثل كورونا، وأكدت أن حالتها آنذاك كانت أصعب بكثير من الآن.

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