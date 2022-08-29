زواج مصطفى فهمي وسارة ناجي يتصدر الترند.. فما الحقيقة؟

يعرف الفنان المصري مصطفى فهمي بلقب "دنجوان السينما المصرية" لما يتمتع بكاريزما ملفتة، وبطبيعة الحال لا بد أن يتربط اسمه بالعديد من الحسناوات، لاسيما بعد انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

شائعة ارتباط مصطفى فهمي وسارة ناجي

ومؤخرًا، انتشرت شائعات ارتباطه بالممثلة المصرية سارة ناجي بعد انتشار صورة تجمعهما في إحدى المطاعم، حيث التفت يد مصطفى فهمي حول خصر سارة وابتسم للكاميرا؛ ما دفع الكثيرين للتكهن أنها زوجته الجديدة، بينما رأى آخرون أنها معجبة من معجباته.

وحين التدقيق في حساب سارة ناجي عبر موقع "إنستغرام"، لوحظ أنها شاركت الصورة التي تجمعها بفهمي قبل عام تقريبًا، ما ينفي علاقتها به، لاسيما أنه لم يكن في ذلك الوقت منفصلًا عن زوجته.

ومع التزام فهمي الصمت إزاء الشائعات المتداولة، ردَّت سارة ناجي على طريقتهال الخاصة ساخرًا، مما يجري تداوله، إذ أعادت نشر لقطة شاشة للخبر من إحدى الصفحات الإخبارية، وأرفقته بتعليق: "ارحموني هي الإشاعة والتريند ده كل صيف هلاقيه".

وفي منشور آخر، كتبت: "أنا معنديش فيس بوك بس شايفة كل الناس بعتالي الصورة.. بلد الإشاعات نموت في الأفلام والفبركة".





مصطفى فهمي لا يفكر بالزواج

وتأتي هذه الشائعات، بعدما كشف حسين فهمي أن شقيقه مصطفى لا يفكر بالزواج، وذلك بعد طلاقه من زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى وتبادلهما الاتهامات أمام الإعلام والصحافة.

وخلال لقاء له تحدث النجم حسين فهمي حول حياة شقيقه الخاصة والعاطفية، حيث أكّد بأن مصطفى لا يفكر بالزواج مرة أخرى خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي وقعت بسبب زواجه الأخير.

وصرّح حسين قائلًا: "يعني مصطفى قال لي لو سمعتني بتكلم عن الجواز تاني ارفع المسدس عليّا واضربني بالرصاص، او حتى أني قلت رح أتجوز تاني".

أما حول امكانية زواج مصطفى فهمي مرة أخرى، فقد أجاب حسين حول هذا السؤال بقوله: "لا يمكن أكيد خلاص بقى يعقل شوية، وانا أصلا عملت الخطوات دي قبله كتير الظاهر انها جينات في العيلة".

انفصال مصطفى فهمي

يُشار إلى ان انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى لم يكن هادئًا ابدًا حيث كشفت الاخيرة انها فوجئت بطلاقها وتحدثت عبر السوشال ميديا وفي عدد من البرامج عن معاناتها ومشاكلها مع الفنان المصري، في المقابل حرص فهمي على الدفاع عن نفسه اكثر من مرة بعد الاتهامات الكبيرة التي وجهتها له.