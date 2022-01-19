فاتن موسى تفتح النار مجددًا على مصطفى فهمي.. وتستشهد بآيات قرآنية

ما تزال الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تهاجم طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي بعد رفض الأخير منحها حقوقها الشرعية والقانونية عقب تطليقها غيابيًا وبشكل مفاجئ.

وأكَّدت فاتن موسى أنها لم تتلقَ وتحصل على حقوقها الشرعية عر منشور شاركته مع متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مستشهدةً بآيات قرآنية، وكتبت: "فقط لأقول أنني حتى هذه اللحظة لم أستلم أي شيء من حقوقي الشرعية والقانونية التي في ذمة السيد مصطفى فهمي الذي طلقّني غيابياً، ويتعمد عدم إيفائي حقوقي برغم أنني طالبته أكثر من مرة بتسريح بإحسان وأن يوفيني حقوقي الشرعية والقانونية التي في ذمته بود ومعروف".

ومن بين الآيات القرآنية التي استشهدت بها فاتن موسى وقامت بتفسيرهم كما فهمتهم:

1. (لتسكنوا اليها)

تفسيرها: المعلوم أن الرجل مالك بيته، ولكن الرجل يسكن عند زوجته، نعم.. إنها بيوت زوجاتكم.

2. { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ }

لماذا نسب الله عزّ وجل البيت إلى المرأة رغم أنه ملك للرجل؟!

العديد من الآيات التي تُطَيّب خاطر المرأة وتراعي مشاعرها وتمنحها قدراً عظيماً من الاهتمام والاحترام والتقدير.

3. { وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه ِ} .(سورة يوسف٢٣)

امرأة العزيز تراود سيدنا يوسف وتهم بالمعصية، ورغم ذلك لم يقل الله عز وجل وراودته امرأة العزيز، أو راودت امرأة العزيز، يوسف في بيته.

4. { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ } . (٣٣ الأحزاب)

وقال الله تعالى: { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ } . ﴿٣٤ الأحزاب﴾

ما أعظمك يا الله ! أليست هذه البيوت ملك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها نُسبت لنسائه ؟! ياله من تكريم!

5. { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنّ } . ﴿١ الطلاق ﴾ .

حتى في أوقات الخلاف وحين يشتد النزاع وتصل الأمور إلى الطلاق الرجعي هو بيتها ..!!

6. {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يَحِل لكم أن تَأْخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يْقيما حدود الله} سورة البقرة .٢٢٩

7. {:وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بعضكم إلى بعض وأَخَذْنَ مِنكُم ميثاقاً غليظاً}. سورة النساء ٢١

ويؤكد الله عز ّّوجل أن الزواج ميثاق غليظ ليس للتلاعب والاستهتار والاستعراض والاستهانة به، واستسهال الطلاق واستعراضه وأكل حقوق الزوجة والاستقواء عليها وإهانتها بعد تطليقها وإيذاءها عامداً متعمداً.

واختتمت فاتم موسى منشورها: "هذه حقوق المرأة في كتاب الله، وليست حقوقها عند مُدعي الالتزام وثقافة احترام الاختلاف والعشرة والمودة والسكينة والرحمة."

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منشور فاتن موسى

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لها ومنتقد، فمنهم من يرى استمرارها في الحديث عن مشاكلهاالزوجية أمر مبالغ به ولا بد أن ينتهي وتلتفت لحياتها الشخصية، ومنهم من آزارها ودعمها وتفهم محنتها.

وكتبت إحدى المتابعات: "عزيزتي فاتن...السيد مصطفى زي اخوة حسين..لايوفون النساء حقوقهن الا بعد صراع وبلقانون....فلازم نفسك يكون طوييييييل جدا.....الموضوع فية بخل متاصل".

وكتبت أخرى: "بلقاٸه مع عمرو اديب قال شغله بتستنتجي منها انك مارح تحصلي منه حقوقك بالسهل، حتی عمرو اديب قله يعني انت عاوز تروح بالخلاف للاخر فجاوبه مصطفی انه بده يرد اعتباره بعد التشهير لصار فيه۔ يعني تبهدل وانفضح قدام الناس وماعاد يقدر ينضف صفحته وبده يدفع مصاري كمان".

وعلَّقت أخرى: "انتي جاي تذكريه بالتزامو الديني هلا !!! انتي متزوجه فنان اللو صوله وجوله بافلام لاتمت لاي شخص ملتزم يعملها وفوق كل هاد الزلمه مو ملتزم بقى اي التزام دين هلا بدك تذكريه فيه عزيزتي انسان الدنيا اخدتو وحتى هو يهاد العمر عايش حياة وكانها دايمتلو لاتترجي ابدا منو يسدد شي الك الااذا انجبر قانونيا غير هيك انسب".

وعلَّقت إحداهن على الظم الذي تتعرض له المرأة العربية، وكتبت: "في البلاد العربية مافيش حقوق في نساء طلقت بعيال والاب ولا يعرف عنهم اكلوا او ماتوا حتى الرجل العربي لما بيطلق بيطلق الام والابناء الا من رحم ربي لا وتلقيه الاول في المسجد ظلم للمراة العربية لما تطلق تشيل انتي تزوجتي واحد كبير وعارف الدين لو هو كان عاوز يتعلمه وفاهم يعني إيه حقوق لا تستني شيء نصيحة قومي على رجلك وخلف عليك لله على الاقل بدون أولاد".

زواج فاتن موسى ومصطفى فهمي