زواج ميرفت أمين بعمر السبعين حديث السوشال ميديا

تعتبر الفنانة المصرية ميرفت أمين مادة دسمة للشائعات، وتحديدًا تلك المتعلقة بحياتها الشخصية والعاطفية، ففي كل عام تنتشر أخبار تفيد زواجها من رجال أعمال، ودائمًا ما تخرج لنفيها.

زواج ميرفت أمين

وانتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد زواج ميرفت أمين من رجل أعمال مصري في حفل زفاف سري، حفاظًا على خصوصية حياتهما الشخصية، واشير إلى أنه قدَّم لها هدية بمناسبة زواجهما تتضمن ممتلكات فاخرة.

ولم تنفِ قطة الشاشة المصرية، البالغة من العمر 75 عامًا، الأخبار المتداولة، إلى أن مواقع عدة أفادت أن ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي محظ شائعات لا غير.

زيجات ميرفت أمين

وهنا نعرض قائمة بزيجات الفنانة المصرية ميرفت أمين:

1. موفق بهجت

تزوَّجت الفنانة من المطرب السوري موفق بهجت رغم رفض والديها زواجهما، لكنها انفصلت عنه بعد إلقاء القبض عليه في قضية مخدرات، وكشفت أنها نادمة على الزواج منه.

2. عمر خورشيد

ارتبطت ميرفت بعازف الجيتار الشهير عمر خورشيد في السبعينيات، رغم أنه كان على علاقة بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، وحينما علمت وتأكدت من علاقتهما قررت الانفصال عنه.

3. مصطفى السيد صاوي

كانت الفنانة متزوجة من رجل الأعمال مصطفى السيد صاوي، لكنها انفصلت عنه بعدما طلب منها أن يكون مدير أعمالها؛ فشعرت أنه يحاول استغلالها.

4. محمود قابيل

انتشرت أخبار تفيد زواج ميرفت من الفنان المصري محمود قابيل، إلَّا أن الأخير نفى شائعة زواجه منها.

5. حسين فهمي

بدأت علاقة الفنانة مع حسين فهمي خلال تصوير فيلم "نغم حياتي"، وكان الأخير متزوِّج من نادية محرم ولديه طفلان.

بعد انفصال حسين فهمي عن زوجته، قرر الزواج من ميرفت خلال تصوير فيلم "مكالمة بعد منتصف الليل" عام 1974، واستمر زواجهما لـ14 عامًا تكلل بإنجاب ابنتها "منة الل"، لكنهما انفصلا بسبب خلافات لا يمكن حلها.

