نسرين طافش بالحجاب والعباءة بسبب حمادة هلال.. هذا ما أوضحته

صدمت الممثلة السورية نسرين طافش الجمهور بمشاركة صُور وفيديو أظهرها وهي ترتدي العباءة والحجاب بشكل كامل.

وتمكنت الممثلة السورية من تصدر الترند بسبب ظهورها بالحجاب والعباءة السوداء، حيث صدمت الجمهور الذي بدأ بالتساؤل عن سبب هذه الإطلالة وهل تعود لعمل معين أم محاولة لإثارة الجدل.

وبعد تداول الصورة بشكل كبير اضطرت نسرين للتوضيح أن الإطلالة من أجل مسلسلها الرمضاني القادم "المداح" والذي سيجمعها بالنجم المصري "حمادة هلال"، وتؤدي نسرين في العمل دور فتاة تدعى "رحاب" من دون التطرق لباقي التفاصيل، إلا أنها أكدت أن الدور جديد عليها وسينال إعجاب الجمهور وستؤدي فيه دور زوجة حمادة هلال.

بالعودة للحياة الشخصية للفنانة، فقد كانت قد أعلنت منذ أشهر قليلة أنه تم خطبتها بسرية كاملة بوجود الأهل فقط وأنها ستدخل القفص الذهبي بنفس الطريقة على الأغلب خلال السنة الحالية 2021. مع إعلان خبر الخطوبة والزواج بدأت التخمينات حول هوية العريس وضجت الصفحات الفنية وقتها بهوية العريس وهو الملياردير الكويتي ورئيس نادي توتنهام الإنجليزي "فواز الهوساوي".

المصادر المقربة من الفنانة كانت قد نفت خبر ارتباطها بـ فواز إلا أن الشائعات لم تتوقف ضمن أخبار شبه أكيده أنه هو فعلاً العريس المنتظر وسط صمت من طرف نسرين في البداية، إلا أنه مع تداول الخبر بشكل كبير خرجت عن صمتها بتغريدة جاء فيها "يسعد يوم الجميع.. أنا أول من صرحت عبر برنامج إنسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من اخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع.. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".

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