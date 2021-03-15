زوجة إيلي صعب وكنتها تتصدران الحديث بأناقة خاطفة.. ومقارنات مع الملكة إليزابيث وميغان!

تداولت الصفحات الفنية صُور جديدة لـ كلوديا زوجة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب برفقة زوجة ابنها التي تدعى كرستينا.

وخضعت الحماة والكنة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات وبالطبع كانت ملابسمها من توقيع إيلي صعب لمجموعة ربيع صيف 2021.

وتصدرت الصُور التي خطفت الأنظار حديث السوشال ميديا ووضعت الحماة والكنة اللبنانية بمقارنة مع الملكة إليزابيث وكنتها ميغان التي أطلقت تصريحات خطيرة ضد العائلة المالكة ضمن فضيحة كبيرة.

وكان لـ كلوديا نصيب كبير من التعليقات بسبب جمالها المُلفت وشكلها الذي بدا قريب من زوجة ابنها كريستينا وكانت التعليقات كالتالي: "مو معقوله الشبه بينهم كأنو بنتها".

وتابع آخر "اسفة بس مين الحماة ومين الكنه" واضاف آخر "نسخة من بعض.. بجننو ما شاء الله" وكان هنالك تعليق "اسم الله كأنهم خوات".

يشار إلى أن إيلي صعب جونيور احتفل بزفافه على كرستينا مراد في 19 يوليو 2019، وأطلت العروس في وقتها بفستان زفاف من تصميم إيلي صعب، وكان حفل الزفاف قد تم تغطيته إعلاميًا بشكل مكثف لدرجة جعلته ينال لقب زفاف الموسم في عام 2019، وتواجد في الحفل العديد من المشاهير من بينهم نانسي عجرم وإليسا وهيفاء وهبي.

وأصبح ايلي صعب جد لأول مرة منذ عدة أشهر بعد أن رُزق ابنه ايلي جونيور بمولودته الأولى التي أطلق عليها إسم صوفيا بتاريخ 2 أيلول 2020، وكانت كلودين صعب زوجة المصمم العالمي إيلي صعب وجدة صوفيا قد نشرت منذ أيام صور ديكور وتصاميم للحلوى والشوكولاه التي تم تجهيزها احتفالًا بقدوم المولودة الجديدة على العائلة.

يذكر أن الإبن الأصغر لـ إيلي صعب والذي يدعى ميشال كان قد تقدم لطلب يد إحدى الفتيات التي تدعى "كاتيا"، وقد شاركت بعض الصفحات على انستقرام صورة ميشال صعب برفقة خطيبته كاتيا وهي تبرز خاتم الخطوبة في إصبعها.

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