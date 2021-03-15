ما حقيقة وضع إبراهيم الحربي الصحي.. داود حسين يكشف ونجل الحربي يوضح!

ما تزال أخبار الممثل السعودي إبراهيم الحربي حديث الجمهور بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله للمستشفى بوضح حرج.

وتم تداول الأخبار بشكل كبير وسط تخمينات حول أن تدهور الحالة الصحية وبالتحديد نقص الأوكسجين هو السبب الرئيسي لدخول الممثل العناية المركزة، كما أن الإعلامية الكويتية مي العيدان علقت على الموضوع بمنشور جاء فيه "لا تنسوا الفنان الكبير ابراهيم الحربي من دعاءكم قولوا اللهم شافيه و عافيه وأجره ادعوله فربما دعاء أحدكم الأقرب إلى الله".

وزادت الأخبار المتداولة بشكل كبير واثارت رعب الجمهور وسط صمت تام من جهة الممثل السعودي، إلا أن نجل الممثل قرر الخروج عن صمته وعلق بمنشور جاء فيه "والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى"

وخرج زميله إبراهيم الممثل الكويتي داوود حسين وأوضح بالفيديو أن الحربي بصحة جيدة والأخبار المتداولة غير صحيحة حول دخوله العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي.

نبذة عن الممثل إبراهيم الحربي

ولد وعاش في منطقة الشامية، تعلم في مدرسة المأمون الابتدائية وتوقف عن التعلّم لمدة عام انتقل خلاله إلى السعودية، لكنه سرعان ما عاد إلى الكويت وانتقل إلى منطقة الفروانية وأكمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدرسة عمار بن ياسر، عام 1971 التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء دراسته شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية وسرعان ماوصل إلى أدوار البطولة، التحق عام 1979 بفرقة المسرح الشعبي، وكانت انطلاقته الحقيقية مع شركة سكوب سنتر الذي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد الذي قدم معها العديد من المسلسلات بالفترة من 2002 إلى 2007، يمتلك شركة إنتاج خليجية اسمها الولي ولديها فرعان بالكويت والسعودية وهي شركة لتبني الموهوبين.أما عن حياته العاطفية فهو متزوج وله خمسة أبناء أكبرهم يوسف، أحمد، جمال، خالد، وسن.

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