زوجة باسل خياط تعلق على مشاهده الرومانسية في (الثمن)

البوابة-قالت ناهد زيدان زوجة النجم باسل خياط أنها كانت تنزعج في البداية من المشاهد الرومانسية التي تجمع زوجها بممثلات أخريات وخاصة في السنة الأولى من زواجهما ولكن بمرور الوقت تعودت وبدأت تنظر للمسلسل بعين الناقد وخاصة مسلسل (الثمن).

وأضافت زوجة باسل خياط : (أنا الداعم الأول لباسل ومبسوطة علشانه ومع كل دور بنشتغل على تفاصيله وباسل بيفهم الشخصية ومش بيحفظ الكلام).

يذكر أن مسلسل (الثمن) بطولة باسل خياط، رزان جمّال، نيقولا معوض، والعمل من إخراج فكرت القاضي. و سيتوقف عرض المسلسل في الحلقة الخمسين بسبب عرض الإنتاجات الجديدة الخاصة بموسم دراما رمضان 2023.