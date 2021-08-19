زوجة باسم ياخور تحتفل بعيد ميلاده الخمسين بقبلة رومانسية

احتفلت كاتبة رنا الحريري بعيد ميلاد زوجها الفنان السوري باسم ياخور الخمسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

وظهرت رنا الحريري وهى تطبع قُبله على خد زوجها في هذه المناسبة مع تعليق جاء فيه (كل سنة وأنت الحب يلي ما رح يخلص، ومصدر السعادة والفرح لعيلتك ولملايين من الناس يلي بيحبوك معنا).

وتابعت: ( كل سنة وأنت الشهم، الطيب، الكريم، الخلوق، المتواضع متل ما كنت دائماً ورح تبقى. كل سنة وأنت الحياة بالنسبة إلي لأنو بدونك عمري ما اله معنى.❤️).

و على الصعيد الفني، انضم الفنان باسم ياخور لقائمة أبطال مسلسل (روز) لكاتبه الفنان طلال مارديني ومخرجه عباس شرف، والذي يشارك فيه مارديني وياخور إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما السورية، نذكر لورا أبو اسعد.

كما و يشارك الفنان باسم ياخور في بطولة مسلسل عربي مشترك جديد بعنوان (ليلة السقوط​) ويشاركه بطولته الفنانة الأردنية ​صبا مبارك.وتضم قائمة أبطال المسلسل الفنانة السورية ​كندا حنا​ والفنان المصري طارق لطفي إلى جانب عدد من الممثلين السوريين والعراقيين.