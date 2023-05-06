زوجة حسن شاكوش تتهمه بطردها و الأستيلاء على مجوهراتها!

البوابة-بعد مرور فترة وجيزة على زواجهما في حفل زفاف أسطوري أثار الجدل، حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول ، تتهمه فيه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وبررت ريم تأخرها في البلاغ أنها كانت تأمل في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له، وطلبت إثبات الحالة.

بدوره فجّر أحد المقربين من أسرة حسن شاكوش مفاجأة بخصوص الخلافات الأسرية التي نشأت بينه وبين زوجته، مؤكدا أن زوجة حسن شاكوش أخفت زواجها من آخر في وقت سابق، حيث اكتشف شاكوش تلك الزيجة بالصدفة، الأمر الذي تطور إلى مشاكل بينهما وطردها من الفيلا الخاصة به، و استولى على إيصال أمانة وبعض المشغولات الذهبية خاصتها.