حسن شاكوش و عروسه يردان على منتقدي سجدة الشكر

البوابة-ردت ريم زوجة الفنان حسن شاكوش على انتقادات سجودها في حفل زواجها من مغني المهرجانات الشهير والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زوجة حسن شاكوش في تصريحات لبرنامج ( et بالعربي):( كنت واخدة عهد على نفسي إني أسجد بعد الفيرست لوك.. وحسن إنسان جدع ويستاهل... دي حاجة بعيدة عن السوشيال ميديا، ومفيش حد يقدر يضحك على ربنا). ومن جانبه علق الفنان حسن شاكوش على كلام زوجته بقوله: (مش بتسيب فرض).

هذا و تصدر حفل زفاف المطرب الشعبي حسن شاكوش (تريند) جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد مشاركة عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم النجم تامر حسني، خاصة بعد تداول فيديو لزوجته ريم طارق وهي تسجد من السعادة بزواجها من شاكوش داخل القاعة، وانتشر الفيديو بشكل سريع بين رواد السوشيال ميديا.