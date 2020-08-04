زوجة رامي عياش ملطخة بالدماء بسبب انفجار بيروت.. فيديو صادم!

تعرضت لبنان وتحديداً العاصمة بيروت منذ ساعات لإنفجار هائل بمبنى الميناء المليء بالأسلحة والأدوات المتفجرة أودت بحياة العشرات وإصابات الآلاف من سكان المنطقة.

الفاجعة التي أصابت بيروت وراح ضحيتها الكثير وإصابات لم يتم حصرها بشكل أكيد، كان من بين مصابيها زوجة البوب ستار رامي عياش المدعوة "داليدا عياش".

تم تداول فيديو بشكل واسع لداليدا وهي في أحد المستشفيات تتلقى العلاج ووجها وجسدها ملطخ بالدماء بعد تعرضها لإصابة من جراء الإنفجار الكبير. الجمهور بدوره تمنى لها الشفاء وأبدوا صدمتهم بعد أن شاهدوا الفيديو وأدركوا حجم الكارثة التي مرت بها بيروت.

يذكر أن المستشفيات كانت قد أعلنت إمتلائها وسط محدودية الإمكانات خاصةً مع جائحة كورونا والمظاهرات السياسية التي في لبنان، والخسائر التي تعرضها لها المواطنون كبيرة بين مادية وأرواح بشرية، وقد أبدت الدول المجاورة دعمها وحزنها لما أصابهم ضمن حملات واسعة.

للمزيد من قسم الترفيه:

عبد المنعم العمايري يسخر من مرض طليقته أمل عرفة.. والجمهور "عيب عليك"!

شهاب وفضيحة جديدة "زوج فاشنيستا تحرش بهذه الفتاة"..فهل سيتم الطلاق!

جيسي عبدو في أحدث ظهور بعد أشهر من وفاة والدها!