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زوجة مروان تفاجئه على المسرح و توجه له هذه الرسالة الرومانسية

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 25 آب / أغسطس 2023 - 02:27
مروان خوري و ندى رمال
مروان خوري و ندى رمال

البوابة-فاجأت ندى رمّال زوجها الفنان اللبناني مروان خوري، خلال تصوير الموسم الجديد من البرنامج الترفيهي (طرب).

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ونشرت ندى أكثر من صورة في الاستديو أثناء تصوير مروان خوري لإحدى حلقات الموسم الخامس من البرنامج وعلّقت: (الحب مثل البيانو، هناك أبيض وأسود ويجب أن يلعب على حد سواء لحن جميل).

مروان خوري و زوجته

وهذه ليست المرّة الأولى التي ترافق ندى زوجها خلال تصوير أعماله الفنيّة، حيث سبق لها و رافقته خلال تصوير أغنية (يسلملي اللي بيغار) و ظهرت في الكواليس أثناء تصوير الأغنية على طريقة الفيديوكليب.

يشار الى أن مروان خوري كان قد أطلق مؤخرا شارة مسلسل (كريستال)، المعرّب عن المسلسل التركي (حرب الورود)،و الأغنية من كلماته والحانه.

 

 

كلمات دالة:مروان خوريمسلسل كريستال

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