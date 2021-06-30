زوجة معتصم النهار وتغير في شكلها والجمهور "قالبه لطفية في باب الحارة"

تداول رواد موقع التواصل صورة لـ "لين برنجكجي" زوجة الممثل السوري "معتصم النهار"، بدا تغير كبير في شكلها. ويبدو أنها تعرضت للكثير من أشعة الشمس في الفترة الماضية، لأنها اكتسبت سمرة كبيرة.

وكالعادة انقسم الجمهور حول هذا الاختلاف في شكلها فقد شبهها البعض بالفنانة السورية "ليليا الأطرش" التي جسدت دور "لطفية" في المسلسل الشهير "باب الحارة". فعلق أحدهم: "ماله قالبه على لطفية في باب الحارة يا لطيف". وأضاف آخر: "هي مو هية".

ينما شبهها آخرين بفنانات وإعلاميات سوريات، فكتب شخص ما: " طالعة بتشبه كتير سيدرا الأتاسي"، وقال آخر: " عنجد كيوت بتشبه سلافه معمار هي و صغيرة".

واتجه بعض من متابعين السوشيال ميديا بأن " لين برنجكجي" قبل عمليات التجميل كانت أجمل، وعلق أحدهم: " ليش هيك صايره"، بينما كتب آخر: "يعني متلا التجميل بيشتري الحلا"، وأضاف ثالث: " الأجانب بيعملو تجميل بس ماحدا بيشبه حدا اما عنا نفس القالب والحداد ".

علاقة معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي

يذكر أن " لين برنجكجي" و"معتصم النهار" متزوجان منذ حوالي 6 سنوات، ورزقا بابنتهما الأولى منها منذ 5 سنوات وأطلقا عليها اسم "ساندرا".

وعلاقة حب الثنائي الرومانسية دائمًا ما تشغل حديث الجمهور، وكان معتصم قد حل ضيفًا على أحد البرامج، ووصف زوجته لين أن فيها صفات جميلة جدًا، والصفات التي تجذبه في الأنثى يجدها فيها، مشيرًا إلى أنه يغض النظر عن النواقص التي لديها كون لا يوجد إنسان كاملًا في الحياة، وحتى لو كانت غير موجودة فيها، فهذا ليس مهما ويرضيني ما تتمتع به.