زوجها متهم بالخيانة و الدعارة و دنيا بطمة مستاءة بعد إطلاق سراحه

عادت أزمة انفصال انفصال الفنانة المغربية دينا بطمة اعن زوجها المنتج محمد الترك للتداول من جديد، بعدما كشفت عن ضبطها له متلبساً وهو يقوم بخيانتها مع إحدى الفتيات، لتتوجه إلى السلطات الأمنية في مدينة مراكش، حيث تقدّمت بشكوى ضده، بتهمة الخيانة الزوجية (متلبسا)، و قد تم ضبطه و التحقيق معه ثم إطلاق سراحه هو من معه (وصال . م) و(عبد المغيث. م)، بكفالة من قبل النيابة العامة بالمغرب .

وجرى تحديد أولى جلسات المحاكمة مساء اليوم الأربعاء، بتهمة التحريض على الفساد، والسرقة، والتقاط وصور ومقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم.

وفي أول رد فعل من دنيا، أطلقت هاشتاغ (فبلادي ظلموني). وعلقت دنيا على الخبر في (ستوري) على موقع (إنستغرام) كاتبة: (واحد مع واحدة في الدار صوت وصورة وفي الأخير كفالة متابعة في حالة سراح وخروجهم خيانة زوجية، تخيلوا لو كانت القصة معكوسة، تخيلوا فقط لو امرأة متزوجة وفي مكان عام شنو كان في نظركم).

دنيا كشفت عن تفاصيل جديدة قائلة: (الأخ وعشيقته متابعين بتهمة التحريض، مش براءة والآن عندهم أول جلسة)، مؤكدة أن طليقها وعشيقته متهمين ولكن تم إطلاق سراحهم، وتصدر هاشتاغ كلنا دنيا بطمة الترند الأول بالمغرب تضامنًا معها.

من جانبه علق محمد الترك على خروجه بكفالة عبر خاصية (ستوري) على موقع (إنستغرام) مستشهدًا بالآية القرآنية (إن ينصركم الله فلا غالب لكم).