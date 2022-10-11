دنيا بطمة تغني "حبيت واحد واطي".. ومحمد الترك يبكي

وجَّهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة مبطنة لطليقها المنتج البحريني محمد الترك في إحدى حفلات الأعراس التي أقامتها في المغرب، لاجئة لأغنية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلًا كبيرًا لكلماتها.

دنيا بطمة تغني "حبيت واحد واطي"

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لدنيا بطمة وهي تؤدي أغنية "حبيت واحد واطي" للمغنية اللبنانية ريم السواس في إحدى حفلات الزفاف التي تواجدت بها وسط تجمهر الحاضرين حولها، وبدا عليها الحماس أثناء غنائها الكلمات بمشاركة المعازيم.

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد لغناء دنيا هذه الأغنية بالتحديد وبين مدافع، فعلَّقت إحداهن: "إي والله" عفيه عليها دنيا برافوو عليج".

وأضافت أخرى: "النهايات اخلاق يادنيا"، وتابعت أخرى: "هذي عشان يتعلم كل رجل كيف بختار ام ابناءه بكل عنايه ويدور عالاصاله ومخافه الله اتمنى كل الناس يستفيدو من هالمنظر اللي امامهم".

محمد الترك يحتل بعيد ميلاد ابنته ويبكي

على صعيد آخر، احتفل محمد الترك بعيد ميلاد ابنته ليلى روز بالدموع، فشارك مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر أمامه قالب من الحلوى مزين بالشموع وكتب عليه "كل عام وملاكي ليلي روز بخير"، في حين أطفأ الشموع لوحده دون تواجد ابنته أو أحد من الأقارب.

وغالبت الدموع الترك، وأجهش بالبكاء أثناء حديثه عن دنيا بطمة موجِّهًا لها اللوم لسماحها للأخرين بزرع الفتن في علاقتهما وإقحامهم في حياتها الشخصية، كما انتقد كل من شتت عائلته وأبعد زوجته وبناته عنه، وطلب من الله أن يشربوا من الكأس الذي شرب منه ويعيشوا تجربته.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم الترك مقربين بالترويج لشائعات أدت إلى انفصاله عن دنيا، بعد علاقة زوجية سعيدة استمرت لمدة 10 سنوات.



