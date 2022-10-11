  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. دنيا بطمة تغني "حبيت واحد واطي".. ومحمد الترك يبكي

دنيا بطمة تغني "حبيت واحد واطي".. ومحمد الترك يبكي

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 06:44
دنيا بطمة
دنيا بطمة

وجَّهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة مبطنة لطليقها المنتج البحريني محمد الترك في إحدى حفلات الأعراس التي أقامتها في المغرب، لاجئة لأغنية تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلًا كبيرًا لكلماتها.

اقرأ ايضاًشاب يرمي النقود على دنيا بطمة..شاب يرمي النقود على دنيا بطمة.."هيدي الحركة خرج راقصات"

دنيا بطمة تغني "حبيت واحد واطي"

دنيا بطمة

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لدنيا بطمة وهي تؤدي أغنية "حبيت واحد واطي" للمغنية اللبنانية ريم السواس في إحدى حفلات الزفاف التي تواجدت بها وسط تجمهر الحاضرين حولها، وبدا عليها الحماس أثناء غنائها الكلمات بمشاركة المعازيم.

وانقسمت ردود الأفعال بين منتقد لغناء دنيا هذه الأغنية بالتحديد وبين مدافع، فعلَّقت إحداهن: "إي والله" عفيه عليها دنيا برافوو عليج".

وأضافت أخرى: "النهايات اخلاق يادنيا"، وتابعت أخرى: "هذي عشان يتعلم كل رجل كيف بختار ام ابناءه بكل عنايه ويدور عالاصاله ومخافه الله اتمنى كل الناس يستفيدو من هالمنظر اللي امامهم".

محمد الترك يحتل بعيد ميلاد ابنته ويبكي

على صعيد آخر، احتفل محمد الترك بعيد ميلاد ابنته ليلى روز بالدموع، فشارك مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر أمامه قالب من الحلوى مزين بالشموع وكتب عليه "كل عام وملاكي ليلي روز بخير"، في حين أطفأ الشموع لوحده دون تواجد ابنته أو أحد من الأقارب.

وغالبت الدموع الترك، وأجهش بالبكاء أثناء حديثه عن دنيا بطمة موجِّهًا لها اللوم لسماحها للأخرين بزرع الفتن في علاقتهما وإقحامهم في حياتها الشخصية، كما انتقد كل من شتت عائلته وأبعد زوجته وبناته عنه، وطلب من الله أن يشربوا من الكأس الذي شرب منه ويعيشوا تجربته.

بالإضافة إلى ذلك، اتهم الترك مقربين بالترويج لشائعات أدت إلى انفصاله عن دنيا، بعد علاقة زوجية سعيدة استمرت لمدة 10 سنوات.


 

كلمات دالة:دنيا بطمة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...