زوج إعلامية أردنية يعتدي على مواطنة أوكرانية في مديرية الأمن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اعتداء ضابط شرطة جنسيًا على مواطنة أوكرانية في إحدى مديريات الأمن بالعاصمة الأردنية، وأشير إلى أنه متزوج من شخصية أردنية معروفة.

ضابط أمن عام يعتدي على أجنبية



ونشر حساب عبر موقع تويتر يحمل اسم "جينيرال سبيكتور" تغريدة، كتب فيها: "ما حدث في مخفر تلاع العلي باعتداء جنسي على مواطنة اجنبية من قبل زوج الإعلامية "ن. م." معيب ومشين ولا يمثل جهاز الأمن العام وإنما يمثل بيئة هذا الشخص!".

تلميحات لزوج نجاح المساعيد

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، متساءلين من تكون هوية المشهورة الأردنية، حيث ألمح البعض إلى أنها قد تكون الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، لاسيما أن متزوجة من الضابط عامر السردي، رغم أنه لم تؤكد الحسابات المعنية بشؤون الأخبار المحلية داخل المملكة الأردنية الهاشمية الأخبار بعد، أو أي مصادر رسمية أخرى، حيث ما تزال هوية الضابط المعتدي مجهولة.

بدء التحقيقات في القضية

على صعيد آخر، بدأت السفارة الأوكرانية في الأردن بإجراء التحقيقات اللازمة حول ملابسات القضية، وطالبت الجهات المختصة بالتحقيق في المسألة بعدالة ونزاهة، حيث جرى إحالة المعتدي إلى لجنة التحقيق.

وشارك الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي بيانًا، جاء فيه: "بوشر منذ لحظة الشكوى التحقيق وضبط الأطراف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة بحقهم بعد أن تم إحالة القضية لمحكمة الشرطة"

نجاح المساعيد تروج لحلقة كلام نواعم

وأبعدت نجاح المساعيد الشبهات عنها، بنشر صورة لها من مطار الملكة علياء قبل أن تقلع طائرتها متوجهة إلى دبي.

ثم خرجت للترويج للحلقة الجديدة من برنامج "كلام النواعم" الذي يعرض على قناة MBC1، والتي سيجري فيها استضافة الفنانة المصرية نيللي كريم للحديث عن حياتها الشخصية والفنية مواضيع شتى.

ونشرت المساعيد مقطع فيديو عبر خاصية إنستغرام ستوري، تدعوا من خلاله متابعيها لمشاهدة الحلقة رجالًا ونساءً، وبدا عليها التفاؤل والراحة، وكأن شيئًا لم يكن.