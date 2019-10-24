نجاح المساعيد تتزوج من ضابط يصغرها بـ 15 عامًـا.. بعد انفصالها عن ابن عم معمر القذافي!

تصدرت الشاعرة الأردنية الإمارتية "نجاح المساعيد" حديث السوشال ميديا بعد تسريب فيديوهات وصور من حفل خطوبتها الذي اقتصر حضوره على أفراد عائلة الطرفين والأصدقاء المقربين.

خطيب الشاعرة نجاح هو الضابط عامر السردي الذي يبلغ من العمر 27 سنة، مما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فارق العمر بينهما، إذ تبلغ نجاح من العمر 42 سنة مما يعني أن فارق العمر بينهما 15 سنة.

أبدت المساعيد من جهتها إنزعاجها من انتهاك خصوصيتهما ولكن في نفس الوقت شكرت الجميع على تهنئتهم ومباركتهم وتجاهلت التعليقات السلبية من الجمهور.

يذكر أن الشاعرة الأردنية كانت متزوجة من رجل الأعمال الليبي "وليد السيد القذافي" ابن عم رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، واستمر زواجهما لمدة 12 سنة قبل وقوع الطلاق بينهما في العام الماضي، وأنجبت منه طفلين "جاسر وسلوان".

الجميلة الأردنية أطلق عليها الكثير من الألقاب من بينها "ملكة جمال البدو، ملكة الإلقاء، وملكة برامج الهواء".

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