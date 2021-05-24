زوج رهف القنون في فيديو صادم: تخلت عني.. وطلبت مني عرض ابنتنا للتبني

نشر حساب لشاب يدعى جهاد العبيد عبر موقع تويتر فيديو لزوج السعودية المثيرة للجدل رهب القنون، يظهر فيه وهو ممسك ابنتهما ويكشف عن قيام رهف بطرده مع ابنته خارج المنزل

وقال الكونغولي لوفولو راندي زوج رهف في الفيديو: "أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تجيب.. قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها.. هل تعتقدون أن الأمر مزحة؟ الطقس بارد جدا هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة".

وأضاف: "الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني".

صديق رهف القنون في بث مباشر:

"تركت طفلتها الرضيعة و رحلت و طلبت مني عرضها للتبني او الاتصال بالشرطة ثم اختفت و لا ترد على مكالماتي و لا يوجد مكان نذهب إليه" .



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هذا هو النموذج الهارب الذي رحبت به كندا و اتخذها بعض المراهقات قدوة ، عهر و سكر و أطفال حرام ! pic.twitter.com/3AvmjH54pp — جهاد العبيد | تفكير سعودي (@SaudiAnalyser) May 24, 2021

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع مهاجمين رهف وتصرفها وجاء في التعليقات: "الواضح انها مريضة نفسياً هي تحتاج علاج نفسي الأنسان بالفطرة محال يسوي الي جالسه تسويه انحلال ، عقوق ، والآن تركت فلذة كبدها ! وهربت مرة اخرى القضية لها ابعاد اكثر من كونها فقط "هاربة " اسأل لله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظنا ويحفظ ابنائنا وبناتنا".

وأضاف آخر: "تحاول الخروج و يدعمها البعض و يساعدها على الهروب تصل هناك بالحلم الوردي و سرعان ما يتلاشى بالصدام اليومي بحقيقة الامور و اسلوب الحياة الذي يسبب صدمات عدة فتبدأ النفس بالندم ،و القلب بالشوق، فتفكر في التواصل للعودة فإما تخاف و تستمر معاناتها و اما يرفضها اهلها. حالهن محزن".

ورهف القنون هي فتاة سعودية أثارت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري.

أثارت قضيّة رهف جدلًا كبيرًا في الأوساط الدولية بسببِ تشابك خيوط قصتها. تقولُ رهف القنون إنّها كانت في إجازة مع أسرتها في الكويت فقررت الفِرار إلى أستراليا على أملِ تقديم طلب لجوء عن طريق استقلال طائرة من بانكوك لكنّها تفاجأت وصُدمت بسبب مطاردتها من قِبل دبلوماسي سعودي أصرّ على احتجاز جواز سفرها.

في هذا السياق؛ صرّحَ فيل روبرتسون أحدُ العامِلين في منظمة هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الحكومة التايلاندية تختلقُ قصةً تقول فيها إن رهف حاولت التقديم إلى تأشيرة وإن طلبها رفض ... والحقيقة أن لديها تذكرة ذهاب إلى أستراليا، ولم تكن تريد دخول تايلاند أصلًا ... السلطات التايلاندية تعاونت كما هو واضح مع السعودية، وذلك لأن مسؤولين سعوديين تمكنوا من الوصول إلى الطائرة عند هبوطها".

من جهتهِ نشر مايكل ببج نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في ذاتِ المنظمة بيانًا وردَ فيه: "السعوديات اللاتي يهربنَ من أسرهن قد يواجهن عنفًا شديدًا من أقاربهن، والحرمان من الحرية، وأخطارًا أخرى إن أكرهن على العودة"

وكانت قد كشفت رهب مؤخرًا عن زواجها من حبيبها لوفولو راندي وانجابها ابنتهما الأولى