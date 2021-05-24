يمنى شري تفقد وعيها وتدخل العناية المشددة

أعلن الصحفي اللبناني ايلي مرعب عبر حسابه الخاص في تويتر عن تعرض الإعلامية والفنانة اللبنانية لحادث مؤسف تسبب بإدخالها العناية المركزة، وكتب مرعب في تغريدة له: "الاعلامية والممثلة يمنى شري بالعناية المشددة خلونا ندعيلها بالصحة حتى ترجعلنا بالسلامة".

وبعد توجيه العديد من الأسئلة له من قبل رواد تويتر لمعرفة طبيعة اصابتها وما سبب دخولها العناية المشددة خاصة أن عدد كبير من الجمهور راح يخمن إلى أن السبب فيروس كورونا المستجد، رد ايلي على متابعة قائلًا: " قعت مبارح عالدرج وغابت عن الوعي".

وتمنى الجمهور للإعلامية اللبنانية السلامة والخروج من هذه المحنة بسلامة وصحة جيدة، داعين لها بتمام العافية.

ولدت يمنى شرى عام 1970 في مدينة بيروت، كان والدها يعمل أستاذا في التاريخ ووالدتها كانت تعمل أستاذة للأدب العربي، في المرحلة الجامعية التحقت يمنى شرى بجامعة مار يوسف وحصلت علي شهادة في الأدب الفرنسي، والتحقت بالجامعة اللبنانية كلية الإعلام قسم الإذاعة و التليفزيون .

بدات يمنى شرى حياتها المهنية كاعلامية مبكرا منذ أن كانت طالبة في المرحلة الجامعية بكلية الإعلام فعملت لأول مرة كمذيعة خلال برنامج إذاعي في إذاعة “صوت الشعب” وقدمت أخبار باللغة الفرنسية.

بعدها عملت يمنى شرى كمذيعة في تلفزيون المستقبل وكانت كمذيعة ربط بين برامج التليفزيون التى تقدم على مدار اليوم وظلت ذلك لفترة واثبتت جدارتها.

قدمت يمنى شرى برنامج “الليل المفتوح” وهو برنامج فنى اسبوعى كانت تستضيف خلاله كل أسبوع نجم عربي تحاوره و كان يشاركها في تقديم البرنامج مجموعة من الوجوه الإعلامية مثل زاهي وهبي و منير الحافي و سامر حمزة .

كما قدمت شري العديد من المهرجانات الهامة و منها (مهرجان هلا فبراير،مهرجان دبي للتسوق ،مهرجان جرش في الأردن، مهرجان السينما في مصر، مهرجان الأغنية العربية في قطر، مهرجان تدمر و اللاذقية و المحبة والسلام في سوريا، مهرجان قرطاج في تونس، مهرجان صلالة في سلطنة عمان، مهرجانات الجزائر .

دخلت يمنى شري عالم التمثيل وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية كان آخرها مسلسل هند خانم الذي عرض العام الماضي وجسدت دور المحامية شيرين والتي تساند هند في حياتها



