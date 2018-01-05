زوج صوفيا حياة عاري

تستمر الممثلة وعرضة الأزياء الهندية بنشر صور عريّ لها ولزوجها الروماني فلاد ستانيسكو، وكان آخرها صورته عارٍ تمامًا في حوض الاستحمام تتباهى بأنه لم يحصل على خط الملابس الداخلية مع اشعة الشمس.

الزوجان يقضيان شهر العسل في مصر، وهي تغذي حساباتها الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي انستغرام و وتويتر بالكثير من صور عطلتها الخاصة بهما، ومنها فيديوهات متعددة للحديث حول العلاقات الجنسية من غرفة نومها، واجهت من جمهورها انتقادات عديدة لان أدخلت الاس لحياتها الحميمية.

صوفيا واحدة من تلك المشاهير الذين يعرفون كيفية جذب انتباه الجمهور، ففي العام الماضي، اختارت لنفسها لقب صوفيا الأم، وارتدت ملابس الراهبة – برغم أنها مسلمة وأدت مناسك العمرة قبل الزفاق-.

الموديل والممثلة الهندية صوفيا حياة شخصية شعبية، لها العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وكانت أيضًا جزءا من برنامج الواقع الشهير"بيج بوس 7".

وكذلك عندما تزوجت صديقها فلاد ستانيسكو في إبريل من هذا العام، بحفل زفاف في لندن وفقًا جمع بين العادات الهندية والرومانية، حفل خاص، جمع الأصدقاء المقربين.