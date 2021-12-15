زوج فوز العتيبي يقدم لها هدية باهظة اعتذارًا لفرض حضوها حفل جاستن بيبر.. شاهد الفيديو!

فاجأ السعودي أحمد موسى زوجته الفاشونيستا السعودية فوز العتيبي بهدية فارهة كاعتذار عن رفض طلبها في حضور حفل النجم العالمي جاستن بيبر.

قرر أحمد الموسى شراء سيارة لامبورغيني فارهة لمفاجأة فوز العتيبي كنوع من المراضاة بسبب رفضه حضورها حفلة جاستن بيبر رغم توسلاتها

ونشرت العتيبي مقطع فيديو أثناء فتح الهدية المغلفة بصندوق أبيض كبير مُزيّن بشريط أحمر كبير وبالونات، وارتدت لهذه اللحظة فستانًا قصيرًا باللون البرتقالي الباهت، جاءت تنورته منفوشة بسبب طبقات الكشاكش، في حين أسدلت شعرها الأسود المموج وراء ظهرها، واعتمدت مكياج ملفت وأحمر شفاه باللون الأحمر القاتم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاتشاغ "فوز العتيبي" وباركوا لها واتمنوا لها السعادة، فكتبت إحدى المتابعات: "اليوم حصلت فوز على سيارة احلامها " ماكلارين " السيارة الخارقه بسرعتها ومواصفاتها وملكة سباقات الفورملا تقدرون تباركون الله يبارك فيكم جميعا".

١٤ / ديسمبر



اليوم حصلت #فوز_العتيبي على سيارة احلامها " ماكلارين " السيارة الخارقه بسرعتها ومواصفاتها وملكة سباقات الفورملا تقدرون تباركون الله يبارك فيكم جميعا ♥️ pic.twitter.com/qOQLU7HCfT — فوز العتيبي 🇸🇦 (@zooztox) December 14, 2021