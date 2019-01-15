زوج كارمن سليمان يطلب الدعاء لمولودهما

نشر الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان، عبر حسابه الشخصي بموقع (إنستجرام) صورة له يحمل ابنه ويطلب من جمهوره الدعاء له.

وعلق مصطفى على الصورة: (ربنا يشفيك يا زين يا حبيب بابا، بعتذر لكل الناس اللي بتحاول تكلمني متأسف جدًاً جدًاً أرجوكوا ادعوا لزين بالشفاء ولكل الأطفال ربنا يحميهم ويحفظهم لحبايبهم)، حسب موقع مصراوي.

يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان تزوجت الملحن مصطفى جاد في شهر أبريل/نيسان من عام 2017، في حفل حضره نجوم الوسط الفني.