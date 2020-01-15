الادعاء على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بـ "القتل العمد".. هل ستتم إدانته؟!

أصدرت القاضية غادة عون الحكم الأولي بقضية زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم والذي سيحول للقاضي الأول.

وفي التفاصيل، ورد في ملف الدكتور فادي تهمة القتل العمد "بسبب عدد الطلقات" مع مراعاة عامل الدفاع عن النفس حسب مادة القانون 547 /229.

وتنص المادة 547 /229 في قانون العقوبات اللبناني على: "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

وحتى هذه اللحظة لم يتم الكشف، فيما إذ سيتم إعادة توقيف الدكتور فادي الهاشم، ام لا وكيف سيؤثر هذا الحكم على سير القضية.

يذكر أن الحادثة بدأت عندما تسلل المدعو محمد الموسى إلى منزل الفنانة وزوجها تحت تهديد سلاح "حلبي"، وحاول الدخول إلى غرفة أطفال عائلة عجرم، ليقوم الهاشم بقتله بعد إطلاق 18 رصاصه عليه اخترقت جسده.

فيما أوضح المحامي غابي جرمانوس، مُحامي الدكتور فادي الهاشم انه من الطبيعي أن يتم تحويل القضية إلى قاضي التحقيق الأول والذي من المتوقع أن يصدر قرارًا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعًا عن النفس.

يلي ما بيعرف بالقانون لا ينشر أكاذيب عكيفه....هيدا الإدّعاء على د. #فادي_الهاشم هو امر طبيعي من أجل نقل الملف لقاضي التحقيق الأول الذي بدوره هو من سيقفل الملف لصالح د.فادي#نانسي_عجرم @NancyAjram pic.twitter.com/u1IB4bWVgG — ALGHOUL (@Ghoul_Allush) January 15, 2020

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