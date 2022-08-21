زوج نسرين طافش يرد على شائعات انفصالهما.."سيبوا الناس تعيش بحرية"

انتشرت شائعات تُفيد طلاق الفنانة السورية نسرين طافش من زوجها خبير الطاقة شريف الشرقاوي، بعدما حذف الثنائي الصور التي تجمعهما من حساباتهما الشخصية؛ ما أثار التساؤلات حول حقيقة الأمر.

ورغم أن نسرين طافش لم تحذف الصور التي تجمعها بزوجها من حسابها على "تويتر"، إلَّا أن المتابعين اعتقدوا أنها انفصلت في الحقيقة، خاصة بعد مقاطع الفيديو والصور الرومانسية التي جمعتهما خلال شهر العسل.

زوج نسرين طافش يرد على أخبار انفصالهما

وردًا على الشائعات المتداولة، خرج زوج نسرين عن صمته وشارك صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية "إنستغرام ستوري" أثناء تواجدهما على شاطئ البحر، وعلَّق نافيًا ما يجري تداوله، قائلًا: "نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طلبتكم في ما يفيدكم".

من جهتها، أعادت طافش مشاركة عدة منشورات تتحدث فيها عن فضيلة الصمت والابتعاد عن الناس، فقد كتب في إحدى المنشورات: "في الصمت حياة أخرى لا يعرفها من أعتاد الضجيج في أفكاره وكلماته وتصرفاته، المتصلون بأنفسهم لديهم جمال في داخلهم يشغلهم كثيرًا عن متابعة ما لا يعنيهم ويثريهم ويبهجهم.. لن تستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغذى على السطحية والفضول، الجمال والعمق لا ينفصلان".











نسرين طافش تثير الجدل بالمايوه

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة السورية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة جريئة مع زوجها الطبيب المصري أثناء قضائهما عطلة صيفية في إحدى المدن الساحلية، وهي تحتضن زوجها مرتدية مايوه (بكيني)، اعتبرها البعض صورة غير لائقة.