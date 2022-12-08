سيرين عبد النور و زياد برجي معا في سوريا بمناسبة الكريسماس

يحيي كل من النجمة سيرين عبد النور والمطرب زياد برجي حفلا غنائيا في دمشق بسوريا، يوم 23 ديسمبر/كانون الاول الجاري ، حيث سيقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يعشقها الجمهور.

و نشر الفنان زياد برجي بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (أنستغرام) وعلق على الصورة قائلا: ( حبايب قلبي ب سوريا، وأخيراً رح نجتمع سوا يوم ٢٣ ديسمبر بفندق داما روز لنسهر سهرة من العمر.. كونوا كتار- ناطركن).

بدورها قالت سيرين : (ناطرينكم نسهر سوى ونغني سوى ليلة 23 Dec باوتيل داما روز في الشام الحبيبة كل الحب).